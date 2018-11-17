Kanada'da 2 Öğrenciye Fırçayla Cinsel İstismarda Bulunan 8 Öğrenci, Okuldan Atıldı

Okulda gerçekleşen olay Kanada'yı ayağa kaldırdı! Mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz ve Kanada basınında yer alan habere göre olayla ilgili iki video yayıldı. Videoların birinde; tuvalette bir grup öğrenci bir başka öğrenciye fırçayla cinsel saldırı gerçekleştirdi.

SU DOLU KOVADA DÖVÜLDÜLER

Diğer olayda ise bu kez farklı bir öğrencinin üstü soyularak içi su dolu lavaboda tokatlanmak suretiyle dövüldüğü iddia edildi.

Cinsel istismarla ilgili videonun 12 Kasım'da ortaya çıktığı fakat polise iki gün sonra ihbar edildiği bildirildi.

CİNSEL İÇERİKLİ ÇOCUK FİLMİ SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Videoları incelemeye alan Toronto polisi, olaya karışan zanlıların cinsel içerikli çocuk filmi suçuyla yargılanacağını açıkladı.

Öte yandan okul yönetimi olaya karışan saldırganların okulla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.

Okul yönetimi olayla ilgili olarak öğrenci velileri ve futbol takımı antrenörüyle bir araya geldi. Görüşmede çocuklar ligi spor müsabakalarının askıya alınması kararı çıktı.