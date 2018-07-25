Kanada'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Silahlı Saldırıyı DEAŞ Üstlendi!
Kanada'da geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve 10 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Kanada'da geçtiğimiz günlerde bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
29 yaşındaki Faysal Hüseyin isimli bir şahsın gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.
2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ, 13 KİŞİYİ YARALAMIŞTI
Kanada'nın Toronto kentinde silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Pazar gecesi şehir merkezindeki Danforth ve Logan caddelerinde gerçekleşen saldırı sonrasında saldırgan polisle girdiği çatışmanın sonunda öldürülmüştü.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Restoranda tabancayla kurşun yağdırıp 1'i çocuk 2 kişinin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.