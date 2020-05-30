Kanada'da 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
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Kanada'da 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kanada'da 2,5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Kanada'da 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
30.05.2020 04:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 04:43

Kanada'da 2,5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından kapatılan ibadethanelerin yeniden açılması kararı, Kanada'da ilk kez Alberta eyaletinde hayata geçirildi. Alberta Eyalet Hükümeti, dini mekanlar için sosyal mesafeye uyulması, hijyen ve maske kullanımı ile en fazla 50 kişinin birlikte ibadet edebileceğine dair kararının ardından, Edmonton Türk Derneğine ait mescitte ilk cuma namazı kılındı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, dernek binasının kapalı tutulacağı ancak Alberta Sağlık Bakanlığının belirlediği normale dönüş takvimi ve açıklanan kurallar çerçevesinde derneğe ait spor salonunda cuma namazlarının eda edileceği duyuruldu.

Edmonton Türk Derneği Başkanı Ahmet Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzunca zaman camilerimize hasret kaldık. Kanada'da ilk kez Alberta Eyalet Hükümeti, normal hayata dönme kararları kapsamında ibadethanelere izin verdi. Biz de İstanbul'un fethinin yıl dönümüne denk gelen bugünde, 2,5 aylık aradan sonra cuma namazımızı eda ettik. Bu salgın sıkıntısı inşallah en yakın zamanda sona erer ve insanlık feraha kavuşur" dedi.

Dernek binasındaki mescidin, saflara uygulanması gereken sosyal mesafe aralığı nedeniyle cuma namazları için yeterli olmayacağını ve bu nedenle kapalı tutulmaya devam edileceğini kaydeden Başkan Ahmet Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece cuma namazlarını kılacağımız için, spor salonumuzu namaz kılmaya uygun hale getirdik. Her şeyin normale dönmesini takiben de mescidimizde ibadetlere devam edeceğiz. Bugün sadece ulaşabildiğimiz kardeşlerimizle cuma namazı kıldık. Önümüzdeki haftalarda cemaatimizin daha da artacağını düşünüyorum. Spor salonuna namaz için en fazla 50 kişi alınacak. Cuma namazında bu sayının aşılması durumunda, cemaatimizden arabalarında beklemeleri ve ikinci namaza katılmaları istenecek."

Edmonton Türk Mescidi imam hatibi Mustafa Hüyük de 2,5 aylık aradan sonra okuduğu cuma hutbesinde, İslam'da dayanışmanın önemini anlatarak cemaatten zor zamanların yaşandığı günümüzde, çevrelerindeki insanlara destek olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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