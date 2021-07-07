Kanada'da 17 yılda opioid ölümleri yüzde 592 arttı

Kanada'da opioid kullanımından ölenlerin sayısının, 2000-2017 arasında yüzde 592 arttığı belirtildi.

Kanada'da opioid kullanımından ölenlerin sayısının, 2000-2017 arasında yüzde 592 arttığı belirtildi.

Bağımlılık Araştırmaları Derneğinin dergisi "Bağımlılık"ta yayımlanan araştırmada, ülkede opioid kullanımından dolayı ölenlerin sayısının çok hızlı arttığına dikkat çekildi.

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre ülkede 2000 yılında 1 milyon kişi başına 20 opioid ölümü varken, bu rakam 2017'de 1 milyon kişi başına 118,3 ölüme yükseldi. Bu artışın, yüzde 592 olduğu belirtildi.

Waterloo Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Wasem Alsabbagh, araştırma hakkında yaptığı açıklamada, "2015'ten sonra rakamlar adeta patladı. Dolayısıyla 2015 ile 2017 arasında büyük artışlar yaşadık. Ondan önce ölümler, yavaş yavaş oluyordu ve buna çok fazla dikkat etmedik. Hatta 2000'den 2013'e kadar tüm Kanada eyaletlerinde giderek daha fazla kaç kişinin öldüğünü görmüyorduk." ifadelerini kullandı.

Opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan