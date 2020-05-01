Kanada'da 1500 farklı modeldeki saldırı silahına yasak getirildi
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Kanada'da 1500 farklı modeldeki saldırı silahına yasak getirildi

Kanada'da 1500 farklı modeldeki saldırı silahına yasak getirildi
01.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:02

Kanada'da askeri sınıf saldırı silahları kategorisindeki 1500 modelin satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaklandı.

Kanada'da askeri sınıf saldırı silahları kategorisindeki 1500 modelin satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan'da Nova Scotia eyaletinde 23 kişinin ölümüne neden olan saldırının ülkeyi derinden sarstığını hatırlattı.

Trudeau, derhal yürürlüğe girdiğini duyurduğu Bakanlar Kurulunun yasak kararına ilişkin, "Artık bu ülkede askeri sınıf saldırı silahlarının satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaktır." diye konuştu.

Trudeau, bu ateşli silahlara daha önce sahip olan kişilerin yasağa uyum sağlamaları için iki yıllık bir af dönemi olacağını ifade ederek, ilerleyen aylarda bu kişilere "adil tazminat" sağlamak üzere mevzuatta düzenleme yapılacağını kaydetti.

"Kanada'daki saldırı silahları pazarı kapanmıştır"

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de lisanslı silah sahiplerinin artık ülkede bu tür silahları satmasına, taşımasına, ithal etmesine veya kullanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Bugün itibarıyla Kanada'daki saldırı silahları pazarı kapanmıştır. Yeter artık. Bu ateşli silahların yasaklanması Kanadalıların hayatını kurtaracak." dedi.

Bakan Blair, parlamento çalışmalarının normale dönmesinin ardından bu konuda kapsamlı bir kanun hazırlanacağını ve bu kanunla şu an 1500 model olan saldırı silahı listesinin yenileneceğini bildirdi. Blair, yasağa uymayanların alacakları cezaların da hazırlanacak kanunla belirleneceğini söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletindeki Portapique kasabasında, 18 Nisan'da Gabriel Wortman (51) adlı saldırganın, 18 Nisan Cumartesi gecesi başlayan ve 19 Nisan Pazar öğle saatlerine kadar süren saldırısında toplam 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı saldırının ardından uzun süredir tartışılan silah satışlarının yasaklanması yeniden gündeme gelmiş ve bu konuda adım atmayan hükümet eleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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