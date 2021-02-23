Kanada, Çin'in Uygurlu Türklere yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı
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Kanada, Çin'in Uygurlu Türklere yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

23.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:46
Kanada, Çin'in Uygurlu Türklere yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada'da, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımlayan yasa onaylandı.

Kanada'da, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımlayan yasa onaylandı.

Kanada'da milletvekilleri, muhalefetteki Muhafazakar Parti tarafından Çin'in Sincan'daki Müslüman Uygurlara karşı uygulamalarını soykırım olarak tanımak için sunulan bağlayıcı olmayan önergeyi onayladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Garneau, oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada "Keyfi gözaltı, siyasi yeniden eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma gibi Sincan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin korkunç raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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