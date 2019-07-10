Kanada Büyükelçisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti

İmamoğlu, Cooter'ın, ''Belediye başkanı olarak önceliklerinizi öğrenmek isteriz'' şeklindeki sözlerine, ''Amacımız, İstanbul'un tümüyle dünyaya açık bir kent olması. Elbette ki Kanada ve kentleriyle olan ilişkimizi daha üst seviyelere taşımak için de ortak bir çaba göstermeyi çok isteriz'' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretine gelen Kanada Büyükelçisi Chris Cooter'ı, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada ilk sözü Cooter aldı ve ''Başkanla 3 sene önce tanışmıştım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum ve tebriklerimi iletiyorum. Kanada'da herkes çok yakından takip ediyordu seçimleri. Türkiye ve İstanbul ile büyüyen bir ilişkimiz var. Bugün de burada, bu büyümeyi nasıl devam ettirebileceğimizi sizinle görüşmek istiyoruz. Belediye başkanı olarak önceliklerinizi öğrenmek isteriz'' dedi. İmamoğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Cooter'a yanıtı ise ''Sizleri ağırlamaktan keyif duyduğumu belirtmek isterim. Yoğun bir seçim dönemi yaşadık. Pek görülür bir şey değil, 6 aya yakın bir kampanya süreci yaşadı İstanbul. Ancak sonunda demokrasi adına İstanbul çok değerli bir sınav verdi ama mutluyuz. Bizim için İstanbul adına en öncelikli konu, demokrat bir İstanbul yönetimini hızlıca inşa etmek. İlk çabamız, İstanbul'un dinamik yapısını sürecin içine katan, katılımcı bir yönetimi İstanbul'la buluşturmak olacaktır. Bunda bizi çok başarılı kılacak özelliklerimizden bir tanesi şeffaflık. Amacımız yönetimdeki şeffaflığı İstanbullulara hissettirmek. İstanbul, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kenti. Çözmemiz gereken çok fazla sorun ve işimiz var. Bu yönüyle de en önem verdiğimiz şeylerden biri İstanbul'un tümüyle dünyaya açık bir kent olması. Elbette ki Kanada ve kentleriyle olan ilişkimizi daha üst seviyelere taşımak için de ortak bir çaba göstermeyi çok isteriz'' oldu.

Kaynak: Bültenler