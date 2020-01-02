Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.
02.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Khokhar'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA