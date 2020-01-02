Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.

02.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:04
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu

, 'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Khokhar'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
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