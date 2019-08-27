Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek

Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Amazon ormanlarının kurtarılması için ülkesinin bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceğini söyledi.

27.08.2019 11:15
Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Amazon ormanlarının kurtarılması için ülkesinin bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceğini söyledi.


G-7 zirvesinde ayrılmadan önce basına açıklama yapan Justin Trudeau, Kanada'nın yine yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılması için 15 milyon dolar mali destek vereceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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