- Kanada Başbakanı Trudeau: "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" - Kanada Başbakanı Trudeau: "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüsüne yönelik alınan tedbirlere uymayıp, dışarı çıkan Kanadalılara, "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" diyerek tepki gösterdi.

- Kanada Başbakanı Trudeau: "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın"

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüsüne yönelik alınan tedbirlere uymayıp, dışarı çıkan Kanadalılara, "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" diyerek tepki gösterdi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülke liderleri vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulunuyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, korona virüsüne yönelik alınan tedbirlere uymayıp, dışarı çıkan Kanadalılara tepki gösterdi. Başbakan Trudeau tedbirlerin büyük bir çoğunluk tarafından gözardı edildiğini belirterek, "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" ifadelerini kullandı.

"Her yerde kendilerinin yenilmez olduğunu düşünen insanların fotoğraflarını görüyoruz. Yenilmez değilsiniz" diyen Başbakan Trudeau, "Yeter artık. Eve git ve evde kal. İnsanları riskler konusunda daha fazla eğiterek veya onları kurallara uymaya zorlayarak bu durumu kontrol altına alacağız" diye konuştu.

Federal ve eyalet yetkilileri de Pazar günü yapılan açıklamada, tedbirlere uymayanların para cezasına çarptırılabileceğini veya tutuklanabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Kanada'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 23'e, vaka sayısı ise 2 bin 35'e yükseldi.

Kaynak: İHA