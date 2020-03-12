Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi kendilerini karantinaya aldı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi. Kaynak: Dunya.com