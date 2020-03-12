Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.
12.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:30
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com