Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi
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Justin Trudeau, Ottawa, Kanada, Güncel

Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.

14.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:42
Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.


Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti.

Basın mensupları ile arasına 5 metre mesafe konulan Trudeau, girdiği karantinanın da tedbir amaçlı olduğunu hatırlatttı. Trudeau, "Açıkça tekrar etmem gerekirse, şu an bende hiçbir semptom yok. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. '"Bunu yapmak zorundaydım'" diyen Justin Trudeau, "Komşularımızı ve çevremizdekileri özellikle de yaşlıları düşünmek zorundayız. Ben ve eşim, sağlık ekipleri ne diyorsa ona aynen uyuyoruz" şeklinde konuştu.


"Uluslararası seyahat etmeyin"

Salgınla ilgili tedbirlerin alınmaya devam edildiğini belirten Kanada Başbakanı, halktan uluslararası seyahatlerini çok gerekli olmadıkça ertelemelerini istedi. Kanada'ya gelecek uluslararası uçaklar için sadece belirlenecek bazı havaalanlarının kullanılacağını ifade eden Justin Trudeau, "Kanadalıları güvende tutabileceğimiz hiçbir fikre kapıyı kapatmayacağız " dedi. Kruvaziyer gemi faaliyetlerinin Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıklayan Trudeau, 500 kişiden fazla yolcusu olan hiçbir geminin Kanada limanlarına yanaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi.


Kanada Federal Parlamentosu'nun çalışmaları askıya alındı


Öte yandan Kanada Federal Parlamentosu'nun çalışmaları askıya alındı. Tüm partilerin ortak kararı ile 5 hafta boyunca faaliyetleri askıya alınan Kanada Federal Parlamentosu'nda milletvekilleri, 20 Nisan'da çalışmalarına dönecekler. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karara göre, 20 Nisan'da durumun düzelmemesi halinde süre uzatılacak.


"Salgın, Kanada nüfusunun yüzde 70'ni etkileyebilir"

Bu arada Kanada Federal Sağlık Bakanı Patty Hadju, Kovid-19 salgınının, ülke nüfusunun yüzde 30 ila 70'ini etkilemesinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Hadju, geniş kapsamlı bir ihale düzenlediklerini ve salgınla mücadele etmek için tek kullanımlık cerrahi maskeler, önlükler, el dezenfektanı ve nitril eldiven gibi malzemelere ihtiyacı olduğunu bildirdi. Hadju, salgın nedeniyle daha fazla hemşire ve güvenlik görevlisinin işe alınacağını kaydetti.

Kanada'daki vaka sayısı 152'ye çıktı


Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada'da, virüsten enfekte olanların sayısı da 152'ye yükseldi. Ülkenin en büyük eyaleti olan Ontario, 60 vaka ile başı çekerken, British Columbia 53, Alberta 23, Quebec 13 ve Saskatchewan, Manitoba ve New Brunswick eyaletleri birer vaka ile kayıtlara girdi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakaların yüzde 53'ü kadın ve yüzde 67'si de 40 yaş üzeri. Kanada'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 80 yaşında bir erkek hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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