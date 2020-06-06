Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü

ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına Kanada'da da ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü
06.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:14

ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına Kanada'da da ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde protestolara katılarak Floyd anısına diz çöktü.

Kanada'da, ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde, ülkenin başkenti Ottava'da parlamento binası önünde gerçekleşen protestoya katılarak, Floyd anısına diz çöktü. Ancak, bazı kesim Trudeau'ya teşekkür ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Trudeau'nun daha önce bir etkinlikte çekilmiş olan ve ortaya çıkan 'siyah surat' (blackface) fotoğraflarını gündeme getirdi.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TRUDEAU'YA ELEŞTİRİ 

ABD'li Cumhuriyetçi siyasi Joseph Theodore Lewis de Trudeau'nun diz çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Justin Trudeau ırkçılığa son vermek için diz çöktü… Bu da ne demekse. Bu, ırkçılığın sona ermesi için siyah surat (blackface) giymek kadar etkili ki kendisi bunu da yaptı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi Haber
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu Haber
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı Haber
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Haber
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Leyla Güven Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:14:03. #1.15#
title