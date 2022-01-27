Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, " Kanada, Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemekte kararlıdır" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından Trudeau'ya teşekkür etti.

Kanada Başbakanı Truedau, yaptığı basın açıklamasında, " Kanada, Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemekte kararlıdır. Kanada, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki tehditleri ve askeri yığınağı karşısında alarma geçiyor ve bunu kınıyor. Diplomatik bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz, Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve anlamlı bir diyaloga girmeye davet ediyoruz. Rusya'nın daha fazla saldırganlığı, güçlü sonuçlarla karşılanacaktır. Kanada, müttefikler ve ortaklarla koordineli bir yanıt üzerinde çalışmaktadır" dedi.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada Başbakanının açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, Ukrayna'nın savunmasını destekleyen ülkelere katıldı. Zamanında alınan bir karar için Kanada'ya ve arkadaşım Justin Trudeau'ya minnettarım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya