Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

20.09.2019 23:00
Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 21 Ekim'de yapılacak genel seçimleri yeniden kazanması halinde tüm askeri tip saldırı tüfeklerini yasaklayacağını bildirdi.


"Düşünceler ve dualar durduramayacak." diyen Trudeau, Toronto kentinde taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Birileri çok sayıda insanı çok kısa sürede öldürmek için ya da bir geyiği devirmek için tasarlanmış askeri bir saldırı silahına ihtiyacınız olmadığını biliyor." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et