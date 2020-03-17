Kanada Başbakanı Trudeau'dan 'stok yapmayın' çağrısı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halka gıda stoku yapmamaları çağrısında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halka gıda stoku yapmamaları çağrısında bulundu.



Korona salgını nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da halk gıda ürünü ve temizlik malzemesi almak için marketlere akın etmesi üzerine bazı ürünlerde stoklar azaldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise salgın nedeniyle halkı panik yapmamaları konusunda uyardı. Trudeau yaptığı açıklamada, halka marketlere akın edip gıda stoku yapmama çağrısında bulundu.



Kanada'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla okullarda eğitime ara verilirken ve kamu kurumlarında geçici olarak kapatıldı. Kanada'da son yapılan açıklamaya göre 441 vaka tespit edilirken, bunlardan 11'i taburcu edildi. - OTTAWA

Kaynak: İHA