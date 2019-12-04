: Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması

04.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:31

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün akşam Buckingham Sarayı'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken ABD Başkanı ile dalga geçtiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kaynak: AA

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