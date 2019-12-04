Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün akşam Buckingham Sarayı'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken ABD Başkanı ile dalga geçtiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

04.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:31
Kanada Başbakanı Trudeau'dan

Başbakanı , dün akşam 'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken ABD Başkanı ile dalga geçtiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kaynak: AA

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: Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması
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