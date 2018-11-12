Kanada Başbakanı: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Ses Kayıtlarını Dinledik

Ekim ayı başında Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.

"ERDOĞAN'A KAŞIKÇI OLAYINA VERDİĞİ YANIT İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM"

Trudeau, "Kanada'nın istihbarat kurumları bu meselede Türk istihbaratı ile çok yakın çalışıyor ve Kanada, Türkiye'nin elindeki bilgiler konusunda tam brifing aldı. Birkaç hafta önce Erdoğan'la konuştum ve Paris'te kısa süreli sohbetlerimiz oldu. Ona, Kaşıkçı meselesine verdiği güçlü yanıt için teşekkür ettim" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A KARŞI ATILACAK ADIMLARDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Başbakan Trudeau, kendisinin kayıtları dinlemediğini ve Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'e gitmeden önce havaaalanında yaptığı açıklamada, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.