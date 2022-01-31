Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Seyit Aydoğan - Güncel
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trudeau, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini belirtti.

Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun." ifadesini kullandı.

CBC'nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin Kovid-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.

Kanada Başbakanı, geçen yıl ilk iki Kovid-19 aşısını olmuş ve bu ayın başlarında destekleyici doz olan üçüncü aşıyı yaptırmıştı.

Başbakan Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da Mart 2020'de salgının ilk günlerinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyon şoförleri ve diğer aşı karşıtı protestocuların eylemi nedeniyle başkent Ottawa'da ikamet ettikleri resmi konut olan Rideau Cottage'dan açıklanmayan bir yere nakledilmişlerdi.

AA / Seyit Aydoğan - Güncel

Justin Trudeau, Kanada, Medya, Güncel, Haber

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