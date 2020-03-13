Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde koronavirüs tespit edildi, Trudeau çifti karantinada
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Justin Trudeau, Kanada, Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde koronavirüs tespit edildi, Trudeau çifti karantinada

Justin Trudeau, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada test yaptırmayacak ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacak

13.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:16
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde koronavirüs tespit edildi, Trudeau çifti karantinada

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.


Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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