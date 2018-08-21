Kanada Başbakanı, Bayram Mesajına 'Esselamü Aleyküm' Diyerek Başladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından İyi bayramlar. Sophia ve ben, Kanada ve dünyanın her noktasında Kurban Bayramı'nı idrak eden Müslümanlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz mesajı ile birlikte bir de video yayınladı. Mesajına 'Esselamü Aleyküm, Herkese Merhaba' diyerek başlayan Kanada Başbakanı Trudeau, bugün Kanada ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladığını ayrıca Haccın da sonu olduğunu söyledi.

Trudeau videolu mesajında Kurban Bayramı'nın fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için fırsatlar zamanı olduğunu vurguladı.