Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu. - OTTAWA
İhlas Haber Ajansı - Politika