Kanada Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Şanlıurfa'ya Ziyaret

Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçiyi ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin tarafından karşılanan Büyükelçi Cooter, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Erin ile makamında bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Erin, Büyükelçi Cooter'i Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtirken, Cooter de gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Erin'e teşekkür etti.

Cooter, Kanada ile Türkiye arasında ileri seviyede bir diplomatik ilişki bulunduğunu, bu ilişkinin ekonomik ve sosyal alanda gelişimi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Cooter'in Valilik ziyareti, ziyaret anısına karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.

Cooter ve eşi Karen Blumenschein, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve ekonomik değerlerini anlatan Çiftçi, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Cooter'a teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dostluğa değinen Büyükelçi Cooter da Çiftçi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çiftçi, Cooter'a UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınan Göbeklitepe minyatürü ve Şanlıurfa'ya özgü çeşitli hediyeler verdi.