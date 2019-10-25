25.10.2019 18:44

Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci katibi HDP'yi ziyaret etti, aileleri görmezden geldi

DİYARBAKIR - Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da gelen Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Antonia Wynne-Hughes, HDP İl Başkanlığını ziyaret etti. Katip 53 gündür il binası önünde çocukları için nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otomobiline binip uzaklaştı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da gelen Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Antonia Wynne-Hughes HDP'yi ziyaret etti. Zırhlı bir araçla HDP il binası önüne gelen Antonia Wynne-Hughes, parti binasında yaklaşık bir saat kaldıktan sonra bina önünde oturma eylemine devam eden aileleri görmezden gelerek otomobile binip uzaklaştı. Antonia Wynne-Hughes'in çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek 53 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin yanına gitmemesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA