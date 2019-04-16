Kanada, Almanya ve Fransa'nın Koalisyonuna Katılıyor

Kanada, uluslararası dünya düzenini korumak ve işbirliğini desteklemek amacıyla Fransa ve Almanya'nın birlikte oluşturdukları 'Alliance of Multilateralism' ittifakına resmen katıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bu ay başında yaptıkları ortak basın toplantısında, Alliance of Multilateralism ( Çok Yanlılık İttifakı) birliğinin ilk resmi duyurusunu yapmışlardı.

Kanada Press haber ajansının aktardığına göre, Kanada'nın birliğe katılma çabaları başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere diğer dünya diktatörlerinin, aralarında G7, Dünya Ticaret Organizasyonu ve Birleşmiş Milleter gibi uluslararası düzeni korumayı amaçlayan işbirliklerine tahribatını engellemeye karşı aldı.

Maas ve Drian'ın bu yıl eylül ayı içersinde ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Alliance of Multilateralism ( Çok Yanlılık İttifakı)'nı resmen başlatmaları bekleniyor.

Her iki ülkenin Dışişleri Bakanı bu ittifakın ilk duyurusunu yaptıklarında ABD'nin üyesi olmadığının altını çizmişlerdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın da bu ittifaka destek vereceğini resmen açıkladı.

Japonya kısa bir süre önce birliğe katılacağını bildirirken Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın da söz konusu ittifaka katılma olasılıklarının olduğu ifade edildi. - Yağcı

Kaynak: DHA