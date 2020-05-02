Kanada: Akdeniz'deki helikopter kazasında kaybolan 5 NATO askerinin öldüğünü varsayıyoruz
02.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:35
Yunanistan ile İtalya arasındaki İyon Denizi'nde geçtiğimiz çarşamba günü kaybolan NATO gözlem gücü helikopterindeki kayıp 5 Kanadalı askerin resmi olarak öldüğünün kabul edildiği açıklandı. Söz konusu helikopterde bulunan 6 askerden birinin cesedine önceden ulaşılmıştı.
Yunanistan ile İtalya arasındaki İyon Denizi'nde geçtiğimiz çarşamba günü kaybolan NATO gözlem gücü helikopterindeki kayıp 5 Kanadalı askerin resmi olarak öldüğünün kabul edildiği açıklandı.
Söz konusu helikopterde bulunan 6 askerden birinin cesedine önceden ulaşılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com