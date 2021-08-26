Kanada, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı
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Kanada, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı

Kanada, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kanada, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını tamamladığını açıklarken, BAE ise 31 Ağustos'ta tahliyelerini sonlandıracak.

Kanada, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını tamamladığını açıklarken, BAE ise 31 Ağustos'ta tahliyelerini sonlandıracak.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından tahliye uçuşlarına başlayan ülkeler, uçuşlarını sonlandırıyor. Fransa, Polonya, Hollanda'nın yanı sıra Kanada da tahliye uçuşlarını bugün durdurduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise tahliye uçuşlarını 31 Ağustos'ta sonlandıracak.

Kanada Genelkurmay Başkan Vekili General Wayne Eyre, "Afganistan'da kalabildiğimiz zamana kadar kaldık. Keşke daha uzun süre kalıp herkesi kurtarabilseydik. Gerçekten üzücü ama koşullar hızlı kötüleşti. Kanada, başta kanada vatandaşları ve Afganlar dahil toplam 3 bin 700 kişiyi tahliye etti. Tahliye misyonu son derece tehlikeliydi" ifadelerini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, tahliyeler in31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklarken, BAE 8 bin 500 kişinin tahliyesini sağladığının altını çizdi. BAE'li yetkililer, havaalanı güvenli olduğu sürece ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduklarını da açıkladı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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