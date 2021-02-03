Kanada, ABD Kongre baskınında adı geçen "Proud Boys" grubunu terörist örgütler listesine ekledi
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Kanada, ABD Kongre baskınında adı geçen "Proud Boys" grubunu terörist örgütler listesine ekledi

03.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:14
Kanada, ABD Kongre baskınında adı geçen

Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" (Gururlu Çocuklar) isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi.

Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" (Gururlu Çocuklar) isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, halkın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi. Blair, aralarında Proud Boys'un da bulunduğu 13 yeni aşırılık yanlısı grubu terörist örgütler listesine ekleyerek varlıklarını dondurduklarını ve onlarla bağlantılı kişiler için cezai yaptırımlara gideceklerini ifade etti.

Bakan Blair'in açıklamasına göre, Kanada Terörist Örgütler Listesi'ne en son şu örgütler eklendi:

"Atomwaffen Division, The Base, Russian Imperial Movement, Proud Boys, DAEŞ bağlantılı DAEŞ Doğu Asya, DAEŞ-Bangladeş, DAEŞ Libya, DAEŞ Batı Afrika ve DAEŞ Büyük Sahra; Hizbul Mujahideen örgütü, El-Kaide bağlantılı Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin, Front de Liberation du Macina, Ansar Dine."

"Aşırılık, Kanada topraklarına yayılabilir"

Bu gruplardan özellikle Atomwaffen Division, The Base, Russian Imperial Movement ve Proud Boys isimli grupların, kendi ideolojilerine ve siyasi inançlarına karşı olan kişilere şiddet çağrısında bulunduklarını belirten Blair, şunları kaydetti:

"Bu aşırılık yanlısı grupları, Kanadalılar için büyüyen bir tehdit olarak görüyoruz. Bu kuruluşlar veya onların sempatizanlarına ait çevrim içi içeriklerin kaldırılması için de adımlar atılacak. İdeolojik motivasyon ne olursa olsun hepsi nefret dolu, hoşgörüsüz ve çok tehlikeli.

Şiddet içeren eylemleri ve retorikleri, beyazların üstünlüğü, anti-Semitizm, ırkçılık, homofobi, İslamofobi, kadın düşmanlığı ve ne yazık ki çoğu zaman yukarıdakilerin hepsinin birleşimiyle besleniyor. Birkaç farklı durumda trajik sonuçlar gördük. 2017 Quebec City cami saldırısı ve 2018 Toronto minibüs saldırısını düşünürsek aşırılık, Kanada topraklarına yayılabilir."

Muhalefet iç terör tehdidini yeniden değerlendirme çağrısı yapmıştı

Kanada'da federal hükümet, 6 Ocak'taki ABD Kongre Binası baskınının ardından muhalefetin iç terör tehdidinin yeniden değerlendirme çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yeni Demokrat Parti NDP'nin Lideri Jagmeet Singh'in önerisi üzerine federal parlamento üyeleri, 25 Ocak'ta oy birliğiyle bir karar alarak federal hükümeti Proud Boys'u "terörist grup" ilan etmeye davet etmişti.

Bu arada aralarında terör örgütü PKK'nın da bulunduğu Kanada Terör Örgütleri Listesi'nin tamamına "https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx" linkten ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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