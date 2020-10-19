Kanada, ABD ile olan sınırını 21 Kasım'a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak
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Kanada, ABD ile olan sınırını 21 Kasım'a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak

19.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:55
Kanada, ABD ile olan sınırını 21 Kasım'a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak

Kanada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Kasım tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak.

Kanada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Kasım tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak.

Kanada'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi devam ediyor. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair bugün yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD sınırını 21 Kasım'a kadar zorunlu olmayan tüm seyahatlere kapatacağını duyurdu. Blair, kararın Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alındığını ifade etti.

Başbakan Justin Trudeau ise Kanada basınına verdiği röportajda, "Sınırın açık olmasını isterdik. Ancak Kanadalıların güvende tutulduğundan emin olmadıkça bunu yapamayız. Şu anda ABD'deki durum endişe verici" dedi.

Geçtiğimiz ay ABD, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına Mart ayında getirdiği kısıtlamaları 21 Ekim'e kadar uzatmıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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