Kanada 2021'e Kadar Bir Milyondan Çok Göçmen Kabul Edecek

– Kanada 2021 yılına kadar bir milyondan fazla göçmeni kabul etmeye hazırlanıyor.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen konuyla ilgili, "Tarihimiz boyunca ülkemize yeni gelen kişilerle hepimizin mutlu olduğu güçlü ve enerjik bir ülkeye sahibiz" dedi.

CNN'in haberine göre, Kanada 2019 yılında 350 bin, gelecek iki yılda da 730 bin kalıcı oturma izni vermeyi planlıyor. Hussen, söz konusu planın Kanada'nın artan yaşlı nüfusu ve düşen doğum oranı ile baş etmek için oluşturulduğunu belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA