Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak

Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan'da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan'da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da yaşanan şiddeti kınadığını söyledi.

Kanada'nın Afgan halkına ve ülkeye bağlılığını sürdürdüğünü ifade eden Trudeau, "Afgan halkının bugün içinde bulunduğu durumdan büyük endişe duyuyor ve üzülüyoruz. Afganistan'ın geleceğine inanan ve inanmaya devam eden Kanadalıların fedakarlıkları özellikle böyledir. Bu çabaların boşa gitmemesini sağlamak için müttefikler ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Trudeau, Afganistan'da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını duyurdu.

20 bin Afgan mültecinin ülkeden çıkarılması için ABD ve diğer müttefik ülkelerle çalıştıklarını kaydeden Trudeau, Kabil'deki güvenli bölgede işlemleri yürütülen Afgan mültecilerin devam eden uçuşlarla Kanada'ya getirilmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ise Kanada'nın Kabil'deki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Bakan Garneau, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun ve yeterli hale gelir gelmez faaliyetlerine devam edecektir. Kanadalılardan Afganistan'a tüm seyahatlerini iptal etmelerini ve şu anda Afganistan'da olanların da ticari uçuşlar varken ülkeden derhal ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi
BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
BM'den "Afganistan kontrolden çıkıyor" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Bülent Tüfenkci
Magazin Alişan Kibariye Işın Karaca Burcu Esmersoy
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:42:38. #1.15#

title