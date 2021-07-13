Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor
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Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor

Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kanada, Covid-19 salgınına rağmen 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na gönderiyor.

Kanada, Covid-19 salgınına rağmen 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na gönderiyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na günler kaldı. Kanada, 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na göndereceğini açıkladı.

Kanada Olimpiyat Komitesi (COC) tarafından yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak takımın 225'inin kadın, 146'sının ise erkek sporcu olduğunu aktarılırken, sporculara 131 antrenörün eşlik edeceği ifade edildi. Olimpiyatlara katılacak sporcuların en genç üyesi 14 yaşındaki yüzücü Summer McIntosh olurken, en yaşlı üyesi ise 56 yaşındaki binici Mario Deslauriers oldu. Bu yılki takımda, 226'sı yeni olmak üzere 40'ı olimpiyat madalyalı sporcu bulunuyor.

COC Baş Spor Sorumlusu Eric Myles yaptığı açıklamada, "35 yılı aşkın bir süredir Yaz Olimpiyatları'nda en büyük Kanada takımına sahip olmamız, Kanadalı sporcuların ve spor camiasının odaklanması ve dayanıklılığı hakkında çok şey söylüyor" dedi.

Kanada, 22 madalya kazandığı 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndan bu yana en büyük başarısını Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 3 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak göstermişti. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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