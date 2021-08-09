Kanada, 16 ay sonra ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olanlara sınırını yeniden açtı
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Kanada, 16 ay sonra ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olanlara sınırını yeniden açtı

Kanada, 16 ay sonra ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olanlara sınırını yeniden açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanada ve ABD arasında Covid-19 salgını nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırı Kanada, tam aşılanmış ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olan kişilere yeniden açıtı.

Kanada ve ABD arasında Covid-19 salgını nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırı Kanada, tam aşılanmış ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olan kişilere yeniden açıtı.

ABD-Kanada sınırı, korona virüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'nin ortasından bu yana zorunlu olmayan seyahatler için kapatılmış, kapatma kararı ABD'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle karşılıklı olarak her ay yenilenen anlaşmalarla uzatılmıştı. Salgın nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırı, Kanada tarafı tam aşılanmış ABD vatandaşlarına ve ABD'de daimi oturumu olan kişilere yeniden açtı.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamada, ABD'den Kanada'ya gelecek olan söz konusu yolculardan Kanada tarafından onaylanan Covid-19 aşılardan herhangi biri ile çift doz aşılandığını kanıtlaması ve ABD'de yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu istendiği ifade edildi.

CBSA, 2 yaş altındaki aşılanmamış çocukların ise Kanada'nın karantina gerekliliklerinden muaf tutulacağını açıkladı.

Kanada'nın 7 Eylül'den itibaren tamamen aşılı tüm yabancı yolculara sınırlarını açması bekleniyor.

Öte yandan ABD tarafı ise, sınırdaki kısıtlamaların tek taraflı olarak ve en az 21 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyurmuştu. - TORONTO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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