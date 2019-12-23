Kana bulanan kına gecesiyle ilgili gelinin 4 akrabasına ağırlaştırılmış müebbet talebi

23.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:02

Gaziantep'te yaklaşık 3 ay önce kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Resmi nikahları daha önce kıyılan Damla Efsane ile Eser Efsane çifti için Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 20 Eylül'de yapılan kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, damadın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar gelinin babası Mehmet, annesi Ayyuş, ağabeyi Cafer Gökbulut ile dayısı Gökhan Gökbulut hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olayda damadın annesi Meryem Fidan'ın bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili de Cafer Gökbulut hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Toplam 8 sayfadan oluşan iddianame, sunulduğu 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede damadın annesi müşteki Meryem Fidan ile tüm sanıkların detaylı ifadeleri de yer aldı.

Fidan, ifadesinde, olaydan bir ay önce her iki ailenin de rızasıyla nişan töreni yaptıklarını anlatarak, eşya alma konusunda ise taraflar arasında huzursuzluk çıktığını belirtti.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası kendilerinin haberi olmadan oğlu ile gelinin anlaşarak kaçtığını ve nikah kıydıklarını ifade eden Fidan, bu durum sonrası Gökbulut ailesinin "Olayı tatlıya bağlayalım, çocuklara düğün yapalım" dediğini aktardı.

Fidan, alınan karar doğrultusunda kına merasimi düzenlendiğini ve olayın o törende meydana geldiğini kaydederek, tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

Gelinin babası suçunu itiraf etti

Gelinin babası Mehmet Gökbulut da Eser Efsane'nin kızını Kahramanmaraş'a kaçırdığını öne sürerek, bu nedenle kendisine kızgın olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'a giderek Eser'in ailesiyle görüştüğü ve 20 Eylül'de kına, 22 Eylül'de düğün yapmak üzere anlaştıklarını kaydeden Mehmet Gökbulut, damadını öldürmek için fırsat aradığını, Eser'i öldüreceğini aile bireylerine de söylediğini ancak onların olaya müdahil olmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar ise Mehmet Gökbulut'u cinayet işleme fikrinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ileri sürerek, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bilgisine başvurulan Damla Efsane ise kına töreninde huzursuzluk başladığını ve ortamın gerildiğini aktararak, kendisinin ortada oynadığı sırada dayısının el işaretiyle müziği kestirdiğini anlattı.

Aynı anda arkasından sert bir şekilde itildiğini ve dengesini kaybederek yere düştüğünü ifade eden Damla Efsane, düşmenin etkisiyle kendisinden geçtiğini ve sadece kavga ile bağırış seslerini duyduğunu dile getirdi.

Damada yardım etmek isteyenleri engellemişler

İddianamede tanık ifadelerine de yer verildi.

Tanık M.F. kına yakıldıktan sonra gelinin ağabeyi Cafer Gökbulut'un 2 defa el işareti yaptıktan sonra kız evine ait misafirlerin kenara çekilmeye başladığını, bu sırada Gökhan Gökbulut'un av tüfeğiyle bir el ateş ettiğini ve Mehmet Gökbulut'un Eser Efsane'yi bıçakladığını kaydetti.

Diğer tanık D.Ö. ise kız tarafının saat 21.00 sıralarında kına yakılmasını istediğini ve sokak giriş çıkışlarını kapattıklarını, kına yakıldıktan sonra kız tarafındaki kadınların bir anda düğün yerinden ayrıldıklarını savunarak, olay anında gelinin annesinin de biber gazı sıktığını aktardı.

İddianamenin sonuç bölümünde ise sanıklar tarafından sözde kına gecesi düzenlendiği ve ortak karar doğrultusunda cinayetin işlendiği ifade edildi.

Sanık Mehmet Gökbulut'un "ibreti alem olması" için Eser Efsane'yi kına gecesinde öldürdüğü aktarılan iddianamede, sanıklardan Gökhan Gökbulut'un av tüfeğiyle, Ayyuş Gökbulut'un da elindeki spreyle olay yerine kimsenin yaklaşmamasını sağladığı ve damadın ölmesini bekledikleri kaydedildi.

Kaynak: AA