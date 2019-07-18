Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ı renklerine kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Kana Bıyık ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kamerunlu savunma oyuncusunun 23 Temmuz Salı günü kampa katılacağı bildirildi.
2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'den Türkiye'ye gelen tecrübeli oyuncu, şu anda Gazişehir Gaziantep'in başında bulunan teknik direktör Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı.
Kaynak: AA
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