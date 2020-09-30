Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor
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Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor

30.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:33
Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Kana Biyik, ligde bu sene her maçın zor olduğunu, puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Kana Biyik, ligde bu sene her maçın zor olduğunu, puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı siyahlı futbolculardan Kana Biyik, zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

Pandemiden sonra iyi bir hazırlık süreci geçirmediklerini ifade eden Kana Biyik, takım olarak adım adım güçlenip puanlar almaya başlayacaklarını ifade etti. 

3 haftada sadece 2 puan toplayabildiklerini ifade eden Kana Bıyık, "Adım adım güçlenerek puanları toplamaya başlayacağız. Geçen seneki performansımızı yakalayacağımıza inanıyorum. Umarım bu hafta güzel bir sonuç alırız çünkü ligin büyük takımlarından birisine karşı oynuyoruz. Bu sene her maç çok zor. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Lig için konuşmak erken ama elimizden geldiğince savaşıp puanları toplamaya çalışacağız. Bu sene fazla maçlar olacak çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz her hafta iyi dinlenmiş şekilde bu maçlara çıkacağız" dedi.

Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor
Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor
Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor
Kana Biyik: Bu sene her maç çok zor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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