Kan zehirlenmesi yaşayan hasta, helikopter ambulansla İstanbul'a sevk edildi

06.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:23

BALIKESİR'de, Edremit Devlet Hastanesi'nde, kan zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören M.A.A. (69) durumunun ağırlaşması üzerine, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilip, helikopter ambulansla İstanbul 'daki hastaneye sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde, 'septik şok' (kan zehirlenmesi) nedeniyle İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören M.A.A. için Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı oluşması üzerine, çalışanlar durumu Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne haber vermesi üzerine M.A.A.'nın nakil işlemleri başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yapılan kontrollerin ardından M.A.A.'nın İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Yetkililere durumun bildirilmesiyle Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi'nce M.A.A.'nın nakli için helikopter ambulans gönderildi. M.A.A., İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Nakil ile ilgili bilgilendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve İstanbul 112 Nakil Biriminin gayretleriyle yer bulunduğunu belirterek, "112 Komuta Kontrol Merkezimiz hastamızın hızlı şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçmiştir. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilimize yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile İstanbul iline nakli gerçekleştirilen hastamıza, yüce Allah'tan acil şifalar dileriz" dedi.- Balıkesir