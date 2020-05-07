Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı.

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı. Yapılacak çalışma ile Şehzadeler sınırları içerisinde kan vermek isteyen vatandaşların 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi günleri evlerinden belediye araçları ile alınarak kan bağış merkezlerinde kan vermeleri sağlanacak.

Şehzadeler Belediyesi, pandemi süreci nedeni ile azalan kan stoklarının yeniden yükselmesi için Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Yapılacak çalışma ile ilgili Şehzadeler Belediyesinde Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kan bağışının önemini hatırlatarak, "Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile birlikte bu hafta sonu için hayırlı bir çalışmaya imza atıyoruz. 8 Mart Cuma ve 9 Mart Cumartesi sabah saat 09.00'dan gece 23.00'a kadar kan vermek isteyen vatandaşlarımız 4449045 Beyaz Masa birimimizi aradıkları takdirde belediyemize ait araçlarla vatandaşlarımız evlerinden alınarak kan bağış merkezlerine götürülerek kan bağışında bulunmaları sağlanacak. Bu çalışmamız sokağa çıka kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü de geçerlidir. Bu konuda ilçe kaymakamlığımız ile görüşmelerimiz gerçekleştirdik. Kan verme konusu bir izin sebebi olduğu için yeniden izin alma gereği yoktur. Hangi mahallemizden olursa olsun Şehzadeler ilçemizin sınırlarında kan bağışında bulunmak isteyen hemşehrilerimizi cuma ve cumartesi günü 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kan bağış merkezine götürüp kan vermelerini sağlayıp ardından tekrardan evlerine bırakacağız. Kan bağışı son derce önemlidir. Yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde kan stoklarında ciddi bir azalma söz konusu bu yüzden diyoruz ki haydi Şehzadeler, haydi Manisa, kan ver, can ver Kızılay'a destek ol diyoruz. Bu noktada biz Şehzadeler olarak böylesine önemli bir konuda Türk Kızılayına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

"Kan bağışında ciddi oranda düşüş yaşıyoruz"

Ramazan ayı ve Pandemi süreci nedeni ile kan bağış oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Türk Kızılayı Manisa Şube Başkan Selman Keresteci ise şunları söyledi: "Yaşam devam ettiği müddetçe hayat sıvımız olan kan ihtiyacımızda sürekli olarak devam ediyor. İçerisinden geçtiğimiz bu süreçte maalesef kan bağış oranlarımızda ciddi oranlarda bir düşüş yaşıyoruz. Manisa pandemi süreci öncesinden kan bağışı noktasında Türkiye'de en önde gelen iller arasındaydı. Manisa'daki tüm hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyorduk. Ancak bu süreçte yaşanan ciddi düşüşler nedeni ile zaman zaman taleplere cevap veremiyoruz. Yaptığımız çalışmalarımıza göre Ramazan ayı sonrasında düzelme eğilimine geçeceğimizi öngörüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz süreç nedeni ile yaklaşık 4 haftalık bir süreçte kan sıkıntımız ciddi şekilde devam edecek. Kan bağış kampanyamıza büyük destekler sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA