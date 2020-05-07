Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak

Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak
07.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:55

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı.

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı. Yapılacak çalışma ile Şehzadeler sınırları içerisinde kan vermek isteyen vatandaşların 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi günleri evlerinden belediye araçları ile alınarak kan bağış merkezlerinde kan vermeleri sağlanacak.

Şehzadeler Belediyesi, pandemi süreci nedeni ile azalan kan stoklarının yeniden yükselmesi için Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Yapılacak çalışma ile ilgili Şehzadeler Belediyesinde Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kan bağışının önemini hatırlatarak, "Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile birlikte bu hafta sonu için hayırlı bir çalışmaya imza atıyoruz. 8 Mart Cuma ve 9 Mart Cumartesi sabah saat 09.00'dan gece 23.00'a kadar kan vermek isteyen vatandaşlarımız 4449045 Beyaz Masa birimimizi aradıkları takdirde belediyemize ait araçlarla vatandaşlarımız evlerinden alınarak kan bağış merkezlerine götürülerek kan bağışında bulunmaları sağlanacak. Bu çalışmamız sokağa çıka kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü de geçerlidir. Bu konuda ilçe kaymakamlığımız ile görüşmelerimiz gerçekleştirdik. Kan verme konusu bir izin sebebi olduğu için yeniden izin alma gereği yoktur. Hangi mahallemizden olursa olsun Şehzadeler ilçemizin sınırlarında kan bağışında bulunmak isteyen hemşehrilerimizi cuma ve cumartesi günü 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kan bağış merkezine götürüp kan vermelerini sağlayıp ardından tekrardan evlerine bırakacağız. Kan bağışı son derce önemlidir. Yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde kan stoklarında ciddi bir azalma söz konusu bu yüzden diyoruz ki haydi Şehzadeler, haydi Manisa, kan ver, can ver Kızılay'a destek ol diyoruz. Bu noktada biz Şehzadeler olarak böylesine önemli bir konuda Türk Kızılayına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

"Kan bağışında ciddi oranda düşüş yaşıyoruz"

Ramazan ayı ve Pandemi süreci nedeni ile kan bağış oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Türk Kızılayı Manisa Şube Başkan Selman Keresteci ise şunları söyledi: "Yaşam devam ettiği müddetçe hayat sıvımız olan kan ihtiyacımızda sürekli olarak devam ediyor. İçerisinden geçtiğimiz bu süreçte maalesef kan bağış oranlarımızda ciddi oranlarda bir düşüş yaşıyoruz. Manisa pandemi süreci öncesinden kan bağışı noktasında Türkiye'de en önde gelen iller arasındaydı. Manisa'daki tüm hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyorduk. Ancak bu süreçte yaşanan ciddi düşüşler nedeni ile zaman zaman taleplere cevap veremiyoruz. Yaptığımız çalışmalarımıza göre Ramazan ayı sonrasında düzelme eğilimine geçeceğimizi öngörüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz süreç nedeni ile yaklaşık 4 haftalık bir süreçte kan sıkıntımız ciddi şekilde devam edecek. Kan bağış kampanyamıza büyük destekler sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar İntihar
Şu an buradasınız: Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:41:28. #1.14#
title