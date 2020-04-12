Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar - Haber
Malatya, Kızılay, Sağlık

Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar

Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar -Sokağa çıkma yasağı günlerinde kan bağışına destek Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışı yapmak için evlerinden özel alarak alınarak bağış yapıyorlar.

12.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:17
Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar

Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar

-Sokağa çıkma yasağı günlerinde kan bağışına destek

MALATYA - Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışı yapmak için evlerinden özel alarak alınarak bağış yapıyorlar.

Korona Virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte kan bağışçı sayısında da ciddi azalma yaşanırken, Kızılay Kan Merkezlerinde de alınan yeni önlemlerle kan bağışı yapılması sağlanıyor. 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da da vatandaşlar evlerinden çıkmazken, Kızılay Malatya Kan Merkezi yetkilileri kan bağışında bulunmak isteyen bağışçıları evlerinden özel izinle alarak yeniden evlerine bırakıyor.

Kızılay'ın bağış çağrısına uyan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı ve başkan vekili Selim Pilten'de Kızılay'ın aracı ile geldiği Kan Merkezinde kan bağışında bulundu. Başkan Pilten, ülke olarak zor bir dönemden geçilen bu süreçte kan bağışı kampanyasına vatandaşlarında destek olmasını istedi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kan bağışı yapılması konusunda tüm kolaylıkların sağlandığını da ifade eden Pilten, yetkililere teşekkür etti.

Evlerinden özel olarak kan merkezinin araçları ile alınarak getirilen vatandaşlar da, bağış kampanyasına herkesin destek vermesini istedi.

Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında görevli olan polis memurları da Kızılay Kan Merkezine gelerek kan bağışına destek verdiler.

Malatya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan'da sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kan bağışı yapmak isteyen Malatyalıların 326 27 66 nolu telefondan kendilerine ulaşarak bağış yapmak istediklerini ve bu kapsamda da vatandaşların evlerinden alınarak yeniden güvenli bir şekilde evlerine bırakıldığını dile getirdi.

Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haber
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilan Çıtak Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla İngiltere Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kan vermek isteyenler evlerinden özel olarak alınıp bağış yapıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:52:32. #1.14#
title