Kan veren muaf sayılacak
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Kan veren muaf sayılacak

Kan veren muaf sayılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, kan bağışında bulunmak için evlerinden çıkarların kısıtlamadan muaf tutulacağını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kan bağışında bulunmak için evlerinden çıkarların kısıtlamadan muaf tutulacağını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ve tam kapanma nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı büyük oranda azalınca, Türk Kızılayı'nın kan stokları hızla erimeye başladı. Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanlığını ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Salih Ayhan, 6-12 Mayıs Kızılay Kan Haftası olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle Kızılay'ımızı ziyaret ettik ve çalışmalarını değerlendirdik. Hem pandemi de Ramazan ayı olması münasebetiyle kan stoklarında ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla hem buradan durumu değerlendirmek hem de vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak için istiyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla omuz omuza bu dönemi atlatmamız gerekiyor. Kızılay bizim yüz akımız. Gerek kendi coğrafyamızda gerekse dış coğrafyada Türk milletinin hoşgörüsünü ve fedakarlığını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini özellikle istiyoruz." dedi.

Kan Ver Hayat Kurtar

Türk Kızılayı Sivas Kan Bağışlama Merkezi'nin iftardan sonra hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Vali Ayhan, "Akşam 20.30 ile 00.00 arası kan merkezimiz açık. Zor zamanlarda omuz vermek çok daha anlamlı. Dolayısıyla herkesi akşamları Kızılay Kan Merkezi'ne kan vermeye davet ediyorum. Kısıtlama olduğu için de izinler gündeme gelmektedir. Kızılay'a kan vermek için gelenlerin kısıtlamadan muaf olduğunu buradan söyleyebilirim. Kan ver hayat kurtar." şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Mustafa Sarılar da Vali Ayhan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Sivaslılara kan bağışında bulunmaya davet etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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