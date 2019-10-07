07.10.2019 13:12

Kars Adalet Sarayı çalışanları ve vatandaşlar, "Kan veren hayat kurtarır" sloganıyla, Türk Kızılayına destek olmak için kan bağışında bulundu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kan Merkezi iş birliğiyle, adliye binasında kurulan stantlarda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile adliyede görevli hakimler, savcılar ve personel, stantların bulunduğu alana gelerek kan bağışladı.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılayına destek olmak için gerçekleştirilen kampanyaya adliyeye gelen bazı vatandaşlar da kan vererek destek oldu.

Başsavcı Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetim Serbestlik Müdürlüğünün sosyal projelere imza atarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Adliye çalışanlarının kampanyaya büyük destek verdiğini belirten Aygün, "Bugün itibarıyla adliyemizde önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 'Kan veren hayat kurtarır' sloganıyla bugün başlayan kampanyada hedefimiz, 100 ünite kan bağışı toplamak. Kampanyaya sadece adliye çalışanları ile hakim ve savcılar katılmıyor. Aynı zamanda buraya gelen vatandaşlarımız da destek veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA