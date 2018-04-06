AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığınca, "Kan Ver, Can Ver Projesi" kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Atatürk Heykeli önünde başlatılan kampanyaya katılan AK Parti Zonguldak milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ile Özcan Ulupınar ve Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, çadırlarda kan veren vatandaşlarla sohbet ederek kampanyaya destek oldu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın Afrin'de görev yapan Mehmetçik ile 2012 yılında Çaycuma köprü faciasında can veren vatandaşların anısına düzenlendiğini söyledi.

Kampanya kapsamında ilçede 500 ünite kan toplamayı hedeflediklerini anlatan Aygün, şöyle konuştu:

"Bugün yoğun bir katılım bekliyoruz. Hedefimiz 500 ünite kan toplayabilmek. 500 ünite kan, Türkiye genelinde önemli bir kan. Çaycuma'nın inşallah kan toplama rekoru kıracağını düşünüyorum. Bu kampanyanın Türkiye'nin her yerinde yapılması gerekiyor. Allah'a şükürler olsun, biz Zonguldak olarak teşkilatlarımızla birlikte kampanyalarımızı sık sık yapıyoruz. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum."