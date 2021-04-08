'Kan ver, can ver' dediler, Kızılay'a kan bağışında bulundular
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'Kan ver, can ver' dediler, Kızılay'a kan bağışında bulundular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Kan ver, can ver' dediler, Kızılay'a kan bağışında bulundular

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen 'Kan Ver, Can Ver Kampanyası' kapsamında öğrenciler, veliler ve okul yönetimi Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen 'Kan Ver, Can Ver Kampanyası' kapsamında öğrenciler, veliler ve okul yönetimi Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği 'Kan Ver, Can Ver' Kampanyası kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu. Okul yönetimi, öğrenciler ve velilerin katıldığı kampanya, pandemi döneminde Kızılay'a can suyu oldu.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, kampanya hakkında bilgiler vererek, "Kan Ver, Can Ver Kampanyası kapsamında koronavirüs nedeniyle kana ihtiyaç duyulan bu zamanda öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul yönetimimizle birlikte kan bağışı düzenliyoruz. Öğrencilerimizde okulumuza gelerek kan bağışında bulunuyorlar. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen sene öğrencilerimizle ve mahalle sakinlerimizle beraber 63 ünite kan vermiştik. Bu sene ki hedefimiz 100 üniteyi aşmaktır. Özellikle pandemi döneminde Ramazan ayı öncesinde böyle bir etkinlik düzenlememize imkan veren bütün yetkililere teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

'Kan ver, can ver' dediler, Kızılay'a kan bağışında bulundular
'Kan ver, can ver' dediler, Kızılay'a kan bağışında bulundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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