"Kan Ver, Can ver"

24.09.2019 09:12

Kızılay Kan Merkezi İzmir Şubesi ile işbirliği yapan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü "kan bağışı" kampanyası düzenledi. İlk bağışı DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker yaparken ve kampanya, bölge çalışanlarından büyük ilgi gördü

Bölge Müdürlüğü kampüsünde kurulan standa gelerek ilk bağışı yapan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve bölge yöneticileri personele kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. Eker " DSİ 2. Bölge Müdürlüğü olarak bu kampanyayı artık geleneksel hale getirdik. Aralıklarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Çalışanlarımız kan vererek hem hayat kurtarıyor, hem de daha sağlıklı oluyor" diye konuştu.

Bir gün size de lazım olabilir

Tüm DSİ çalışanlarını kan bağışlamaya çağıran DSİ 2. Bölge Müdürü, kan vermenin bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Eker " Kan bağışını alışkanlık haline getirerek, belirli aralıklarla kan vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki: Bir gün kan size de lazım olabilir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler