Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek

Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde başlatılan kan ve plazma bağışı kampanyasına Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde iş dünyasından tam destek geldi.

Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek
18.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:15

Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde başlatılan kan ve plazma bağışı kampanyasına Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde iş dünyasından tam destek geldi. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası ve Kızılay immün plazma bağışı sayısını artırmak için birlikte çalışma yürütecek.

Gaziantep Sanayi Odası'nda bir araya gelen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kızılay Gaziantep Kan Bağış Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı ve Kızılay Kan Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Feridun Gök tarafından, Covid-19 salgınına karşı daha etkin bir mücadele verilebilmesi için toplumsal duyarlılık ve kan bağışının önemine vurgu yapıldı. Bunun için en başta alınan tedbirler kapsamında kurallara uyulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, plazma bağışında bulunularak hayat kurtarılabileceğinin altı çizildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den değerlendirme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sağlığımız için büyük bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnsanlık olarak bugün birbirimiz için elimizden geleni yapmak ve yaşatmak için tüm imkanlarımızla yardıma koşmak zorundayız. Sağlık alanında ülkemiz gereken altyapı ve donanıma sahip ancak, kurumlar olarak yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız var. Bu sebeple plazma ve kan bağışını hepimiz toplumsal bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde de yardımlaşma ve zorda olana el uzatmak vardır. Öyle ki bugün immün plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunabilecek kişiler en büyük iyiliği yapmış, hayat kurtarmış olacaklar" dedi.

"Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde Gaziantep'te başlatılan kan ve ümmin plazma bağışı kampanyası hayati önem taşıyor" diyen Ünverdi, "İş dünyası olarak bizler de bu kampanyaya katkıda bulunmak adına Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş bağışçılar verecekleri 1 ünite plazma ile 2 hastanın yaşama tutunmasını sağlayabiliyor. Biz de hastalarımıza umut olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kızılay tarafından, kan ve plazma bağışında bulunacak vatandaşlarımız için mobil bir araç hizmet veriyor. Bu bağlamda Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğümüze yürütmüş oldukları kampanya ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hastalarımızın iyileşmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akıncı'dan destek çağrısı

Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı da bu süreçte ihtiyacın karşılanabilmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini kaydederek, "Daha önce iyileşmiş vatandaşlarımızı plazma bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Alınan plazmalar hastalara tedavi amaçlı veriliyor ve iyileşmelerine büyük katkı sağlıyor. İyileşmiş kişiler 3 ayda 10 gün ara ile 8 defa plazma bağışında bulunabiliyor. Bu süreçte plazma bağışıyla birlikte kan bağışına da ihtiyaç duyuyoruz. Bir canı yaşatmak için vatandaşlarımızı bağışçı olmaya davet ediyoruz. Sanayi Odamıza ve iş dünyamıza da göstermiş oldukları duyarlılık ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Ekonomi
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor
Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Şiddet Ağustos
Şu an buradasınız: Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 18:23:42. #1.14#
title