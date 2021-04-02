Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
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Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kızılay işbirliğinde kök hücre nakli bekleyen hastalar için kentin 3 farklı noktasında düzenlediği kök hücre ve kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kızılay işbirliğinde kök hücre nakli bekleyen hastalar için kentin 3 farklı noktasında düzenlediği kök hücre ve kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Başlangıcını Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yaptığı kampanyaya 339 kişi kök hücre, 387 kişi de kan bağışında bulundu.

Düzenlenen kampanya çerçevesinde, başta 5 yaşındaki Toprak Sami olmak üzere kök hücre nakli bekleyen hastalar için kent merkezinde kurulan stantlarda 3 gün boyunca bağış kampanyası gerçekleştirildi. "Paylaşmak Kanımızda Var" sloganıyla başlatılan kampanyanın ilk gününde Taş Bina yanında kurulan kan merkezini eşi Meral Seçer ile ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kan bağışında bulunarak, kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekmişti. Kampanya kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ise kan ve kök hücre bağışçısı olarak kampanyanın bir parçası oldu.

Bağış kampanyası kapsamında 30-31 Mart'ta Taş Bina yanında kurulan stantlarda 10.00-17.00 saatleri arasında bağışçı kabul edildi. 1 Nisan'da Akbelen Mezarlığı karşısında bulunan MESKİ Teknik Hizmetler Binası önünde kurulan stantlarda 10.00-16.00 saatleri ve yine aynı gün Özgecan Aslan Meydanında kurulan stantlarda ise saat 10.00-18.00 saatleri arasında işlemler gerçekleştirildi.

Kampanyaya 3 günde 637 kişi başvuruda bulundu. 92 kişinin başvurusu kan bağışına uygun bulunmadı. Toplam kök hücre örneği verenlerin sayısı 339, kan bağışında bulunanların sayısı ise 387 oldu.

Kampanya için bağışta bulunan vatandaşlar arasında ilk kez kan verenler de yer aldı. Kampanya sayesinde bundan sonraki süreç için de vatandaşlar kan bağışına teşvik edildi. - MERSİN

Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü
Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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