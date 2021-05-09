"Kan stokları kritik seviyede" denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
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"Kan stokları kritik seviyede" denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Sağlık

"Kan stokları kritik seviyede" denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi Türk Kızılay'ının salgın dönemi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünü bildirmesinin ardından, Edirneli kadınlar, kan bağışı seferberliği ilan ederek, kan bağışı günü düzenledi.

"Kan stokları kritik seviyede" denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi

EDİRNE - Türk Kızılay'ının salgın dönemi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünü bildirmesinin ardından, Edirneli kadınlar, kan bağışı seferberliği ilan ederek, kan bağışı günü düzenledi.

Türk Kızılay'ının kan stokları tam kapanma ve ramazan ayı nedeniyle kritik seviyelere düştü. Türk Kızılayı Edirne Şubesi'nin 'senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun' sloganıyla başlattığı kan bağışı çağrısına Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da kayıtsız kalmadı. Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay öncülüğünde duyarlı birçok kadın, mahallede kan bağışı seferberliği ilan ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Artan taleple birlikte mahallenin merkezi bir bölgesine Türk Kızılayı Edirne Şubesi tarafından kan bağışı çadırı kuruldu. Çadırın kurulduğu ilk dakikalardan itibaren çoğunluğu kadınlardan oluşan aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi kan bağışında bulundu.

"Kan stoklarımız eridi"

Korona virüs salgını dönemi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan stoklarının binin altına düştüğünü açıklayan Türk Kızılay'ı Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, "Kan stoklarımız eridi. Kan bağışında bulunan bir kişi, aslında o kanı kendisi için bağışlıyor. Kimse 1 saat sonra benim kana ihtiyacım olmaz diyemez" açıklamasında bulundu.

"Çok sevdiklerimizin bu kana ihtiyacı olabilir"

Mahalle halkına kan bağışında bulunmaları çağrısının ardından halkın da destek vermesiyle birlikte mahallede adeta kan bağışı günü düzenlendiğini ifade eden Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, "Bugün bizim kana ihtiyacımız olmasa da yarın çok sevdiklerimizin bu kana ihtiyacı olabilir" dedi.

"Kanser hastası eşime 28 ünite kan verildi, kendimi borçlu hissediyorum"

Kanser hastası eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiğini söyleyen kan bağışçısı Hacer Abacı, eşinin kanser tedavisi gördüğü dönemde kana çok fazla ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Eşine 28 ünite kan verildiğini belirten Abacı, kendini borçlu hissettiğini kaydetti. Abacı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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