Kan stokları azaldı Kızılay bağışçılara "vip" hizmet başlattı
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Kan stokları azaldı Kızılay bağışçılara "vip" hizmet başlattı

Kan stokları azaldı Kızılay bağışçılara
04.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:01

Yeni tip korona virüs ve Ramazan ayından dolayı Adana'da kan stokları 10 bin üniteden, 3 bin üniteye düşünce kan vermek isteyen vatandaşlar, özel araç ile evlerinden alınıp kan merkezine getirilip tekrar evlerine götürülüyor.

Yeni tip korona virüs ve Ramazan ayından dolayı Adana'da kan stokları 10 bin üniteden, 3 bin üniteye düşünce kan vermek isteyen vatandaşlar, özel araç ile evlerinden alınıp kan merkezine getirilip tekrar evlerine götürülüyor.

Yeni tip korona virüsün başlaması ardından da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da yüksek oranda düştü. Kan stoku 10 bin üniteden 3 bin ünitelere düşünce Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, harekete geçti. Saygılı Adana geneline gidebilecek ekipler oluşturarak sosyal medyadan da "kan vermek isteyenin evlerine gelerek özel araçla alınıp kan merkezine getirileceği ve kan verdikten sonra tekrar evine bırakılacağı" duyurusunu yaptı.

Bunun üzerine kan vermek isteyen vatandaşlar Kızılay ile irtibata geçip "kan vermek istiyorum ancak korona virüs nedeniyle korkuyorum gelip beni evden alır mısınız" diye mesaj gönderip veya telefon ile ulaştı. Vatandaşın talebi üzerine Kızılay ekipleri taleplere yetişmek üzere harekete geçti. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşları evlerinden alıp kan merkezine getirerek kan vermesini sağladı. Vatandaşlar daha sonrada vip hizmet ile evlerine bırakıldı.

"HAYAT KURTARMAK İÇİN HER ŞEY YAPARIZ"

Ramazan Saygılı, hayat kurtarmak için her şey yapacaklarını söyleyerek, "Ülkemizde ve dünyamızda korona virüs imtihanı yaşıyoruz. Buradan hareketle kardeşlerimizin ve yurttaşlarımızın kan bağışı vermek konusunda nasıl gelip gideriz diye düşünüyorlar. Bizde Adana'da kan bağışı araçları oluşturduk. Kan bağışı yapmak isteyen hemşehrilerimiz bize ulaşıyorlar bizde onları araçlarla alıp Kızılay kan merkezlerine getiriyoruz ve bağışlarını aldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Hem korona virüsten hem de Ramazan ayından kaynaklanan bir düşüş var şuanda çok kan seviyemiz çok kritik seviyelerde. Oluşturduğumuz mobil ekip gün içerisinde 50'ye yakın kişiyi merkezlerimize getiriyor" dedi.

Saygılı şöyle devam etti:

"Bu milletimizin asil evlatları vip hizmetine fazlasıyla layık çünkü Allah'ın, birbirine muhtaç kıldığı ve kimsede olmayan yani yapay olmayan kanı tanımadığı birine ihtiyaç olarak ulaştırıyor bizim bu yaptığımız hizmet onlara az bile. Bölgemizde biz 10 bin kan bağışı alıyorduk ve 84 hastanenin ihtiyacını karşılıyorduk ama şuan 3 bin seviyesine düşmüş durumda."

"HİZMETE İNANAMADIK AMA GELDİLER"

Evinden alınarak kan merkezine getirilen ve daha sonrada evine geri bırakılan Mehmet Soylu, "Kızılay Kan Merkezine 168'i arayarak yardım istedim daha sonra arkadaşlar bana dönüş yaptılar ve gelip beni evden aldılar. Böyle bir hizmeti beklemiyordum şuan şaşkın durumdayım çok mutlu oldum. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Lösemi hastalığı diğer hastalıklara benzemiyor onların bize ihtiyacı var bir damla kan ile umut olabiliriz" diye konuştu.

Mustafa Bayiş ise sosyal medyada Kızılay'ın duyurusunu gördüğünü ancak inanamadığını kan vermek için yine de mesaj ile başvuru yaptığını belirterek, "Ben sosyal medya üzerinden ilanını gördüm, aradım gelip evden aldılar, kanımızı verdik tekrar beni eve götürecekler. Kızılay'ın bu hizmeti çok güzel ben şaşırdım yani inanamadım. Ben düzenli kan bağışçısıyım, öylesine aramıştım ama gerçekten dönüş yaptılar" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

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