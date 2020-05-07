Kan stokları azalan Kızılay'a bağışta bulunup, öncülük ettiler

ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.

ADANA'da, Seyhan Devlet Hastanesi 'nde görevli doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay 'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.Tüm dünyaya yayıldığı gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 84 hastaneye gönderilmek üzere günde ortalama 10 bin ünite kan toplanırken, bağışların yüzde 70 oranında düşmesi nedeniyle bu rakam günlük 3 bin ünite seviyesine geriledi.Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktor, hemşire ve servis görevlisi 30 sağlık çalışanı, bu kritik eşiğe kayıtsız kalamayarak, bir nebze de olsun katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışı yapma kararı aldı. Sağlık çalışanları, gerekli formları doldurduktan sonra kan sayımı yaptırdı. Herhangi bir sağlık engeli bulunmayan sağlık çalışanları, Kızılay'a destek vermek ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.'SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK ÖRNEK OLMAK İÇİN İLK BİZ BAĞIŞ YAPMALIYIZ'Hastanenin doğumhanesinden sorumlu ebe Tuğba Kuskaya, Türkiye'de kan bağışında ciddi sorun olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak ilk biz bu ihtiyacı karşılamak için adım atmalıyız ki halka da örnek olsun. Sağlık çalışanları olarak ön saflarda olmalıyız. Bu nedenle hem kendi görevimizi hem de vatandaşlık görevimizi yapıyoruz" dedi.'UMARIM FARKINDALIK YARATABİLİRİZ'

Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin ise bu teklifi hastanedeki ekibine teklif ettiğinde herkesin sevinçle kabul ettiğine değinerek, "Pandemi döneminde Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını duyduk ve ihtiyacı olan insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak için kan bağışlamaya geldik. Bütün ekibimiz son derece duyarlı davrandılar. Umarım farkındalık yaratabiliriz" diye konuştu

Kaynak: DHA