Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir? Kilo vermek için diyetler yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Küçük bir ayrıntıyı gözden kaçıyor olabilir misiniz acaba? Peki, Kan grubu diyeti nedir? Kan grubu diyeti nasıl yapılır?

Kan grubuna göre diyet yaparak doğru ve ideal beslenme şekline kavuşabilirsiniz. Hangi kan grubunun nasıl beslenmesi gerektiğine yakından bakıyoruz. A RH+ KAN GRUBU OLANLAR Araştırmalar A RH+ kan grubuna sahip kişilerin et tüketimi ile fazla kilo aldığını ortaya koymuştur. Et ürünleri: Levrek, sazan, uskumru gibi balık türleri Yağ çeşitleri: Badem yağı, zeytinyağı Süt ürünleri: Yoğurt, kefir Sebzeler: Pırasa, enginar, lahana, ıspanak, soğan, brokoli, maydanoz, marul. 0 RH+ KAN GRUBU OLANLAR Sebzeler: Kefir, ev yoğurdu, tulum peyniri Süt ürünleri: Brokoli, sarımsak, kabak, enginar, roka, maydanoz, bal kabağı B RH+ KAN GRUBU OLANLAR B kan grubuna sahip kişiler süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirler. Yağ çeşitleri: Kuyruk yağı Süt ürünleri: Eski kaşar, süt, yoğurt Sebzeler: Karnabahar, patlıcan, lahana, patates, maydanoz AB RH+ KAN GRUBU OLANLAR Sebzeler: Lahana, salatalık, semiz otu, patlıcan, kereviz, soğan, brokoli, karnabahar Karbonhidrat grubu: Arpa ürünleri, yulaf, pirinç Meyveler: Kiraz, greyfurt, karpuz, incir, üzüm, ananas Bakliyatlar: Yeşil mercimek Baharatlar: Kakule, keten, zerdeçal, zencefil, kimyon, çemen otu